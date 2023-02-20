藍組相約飯局睇節目 韋綺姍抱緊處理被淘汰嘅李思林
李思林今次揀咗韋綺姍名曲《相逢何必曾相識》與何博文出戰，雖然最終李思林被淘汰，未能晉級，不過李思林可以圓夢跟自己好欣賞嘅韋綺姍老師學唱歌，佢都話無憾，李思林亦覺得唱歌有進步，韋綺姍坦言：「第1次睇《中年好聲音》，我聽到佢唱，嘩！唱成咁嘅，有好多震音，佢啲震音幾『娘』，將啲震音放晒後面唔好聽，我話你要跟足晒咁樣就會好聽啲，佢好聽話好勤力，一個支嚳儀、一個『二家姐』，真係好勤力。」
韋綺姍覺得李思林呢兩次出場嘅表現係抵錫，然後錫咗李思林塊面一啖，韋綺姍大讚另一位學生支嚳儀呢集表現不錯，支嚳儀多謝老師耐心提點，需要時間研究同不斷練習，支嚳儀表示：「其實好感激老師因為我哋『上床』…哈哈！上場!」韋綺姍即忍唔住話支嚳儀啲字發音都要執，藍組因節目結緣變老友 ，韋綺姍做咗導師後，多咗啲仔仔女女陪伴，不知幾開心。
呢集吳大強同顏志恒呢個相差30歲嘅合唱組合有睇頭，李佳夥拍羅啟豪呢個組合亦獲得評判大讚，羅啟豪更獲選呢集MVP，佢出戰前因唔舒服一直擔心影響表現，拎到呢個獎，佢都覺得喜出望外。
此外，總經理曾志偉亦有嚟探班，邊睇錄影邊展露滿意嘅笑容，見證梁浩銓與父母世紀和解呢一幕，志偉都眼泛淚光，梁浩銓上集親手寫道歉信兼送上錄影入場券求父母原諒，最終得償所願，獲父母原諒兼放下芥蒂現身錄影現場送上支持，佢都忍唔住爆喊，梁浩銓出賽前有問過胞弟知唔知父母會唔會出現，後來佢知父母到現場，心情好緊張，希望日後關係越來越好。
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《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
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