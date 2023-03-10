中年好聲音丨郭偉亮為容觀評分避睇節目 羅啟豪因過往戰績添信心

無線娛樂新聞台報導：TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》今個星期日晚上 8 點半將播出第15集展開第六部曲故事之歌《十強戰！首回合生死鬥！》，上半場比賽，出場名單《時光倒流二十年》梁浩銓、《交叉點》丁文俊、《空凳》顏志恒、《Never Enough》羅啟豪、《留給這世上我最愛的人》周吉佩及《If I Ain’t Got You》支嚳儀，而是集嘉賓評判係Eric Kwok（郭偉亮）。