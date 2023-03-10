中年好聲音丨郭偉亮為容觀評分避睇節目 羅啟豪因過往戰績添信心
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無線娛樂新聞台報導：TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》今個星期日晚上 8 點半將播出第15集展開第六部曲故事之歌《十強戰！首回合生死鬥！》，上半場比賽，出場名單《時光倒流二十年》梁浩銓、《交叉點》丁文俊、《空凳》顏志恒、《Never Enough》羅啟豪、《留給這世上我最愛的人》周吉佩及《If I Ain’t Got You》支嚳儀，而是集嘉賓評判係Eric Kwok（郭偉亮）。
6位選手揀咗以上嘅歌曲出戰，道出自己人生面對嘅課題，自身經歷與歌曲完全結合，不少選手演繹到眼濕濕，一向眼淺嘅肥媽多次喊唔停，顏志恒同丁文俊不約而同揀選夏韶聲嘅金曲出戰，顏志恒想將《空凳》送畀爸爸，對爸爸嘅愛有遺憾，而丁文俊覺得人生好多起起伏伏，需要作抉擇，所以佢將呢首《交叉點》送畀各位參加者，希望大家喺呢個比賽把握到另一個交叉點。
梁浩銓參賽後與父母關係破冰，沿路重遇好多熟識面孔，佢將《時光倒流二十年》送畀相識多年嘅朋友；羅啟豪同支嚳儀分別喺之前回合攞過MVP，羅啟豪因過往戰績彪炳，令佢添加信心，同時羅啟豪亦感到有啲壓力，支嚳儀則以平常心面對。
此外，Eric Kwok擔任呢個回合嘅嘉賓評判，為容觀評分避睇節目，希望以理智角度去分析，做到公平準則去畀分。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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