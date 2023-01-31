中年好聲音丨「燕尾蝶組」街頭表演好熱鬧 周吉佩獲愛女評唱功滿分
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》嘅「燕尾蝶組」早前出戰獲得最高分，成員 周吉佩 曹敏寶 丁文俊 顏志恒 同 魏嘉信 為咗慶祝得到好成績，呢日就走到街頭busking，同觀眾近距離接觸，無論喺旺角定係銅鑼灣一樣咁受歡迎，場面非常熱鬧！
佢哋分別合唱咗《光輝歲月》、《友共情》、《燕尾蝶》等歌曲，曹敏寶、魏嘉信同顏志恒原來係首次參與busking，覺得好興奮又感動，仲有《中年好聲音》嘅戰友柳冕、吳大強、陳早怡同羅啟豪等現身支持，「燕尾蝶組」嘅成員家人亦都有捧場。
曹敏寶囝囝、周吉佩太太同女兒、顏志恒太太同兩個仔等「親友團」亦都現身支持，周吉佩獲愛女評唱功滿分，講起顏志恒獻唱《婚紗背後》送畀太太，佢覺得好難得咁公開講情深嘅說話，感謝另一半支持參賽，而顏太一向覺得老公顏志恒唱歌好動聽，好喜歡聽佢唱歌，所以先俾老公參賽，同隊嘅周吉佩就話希望下一輪憑歌向太太妁開示愛喇。
此外，「燕尾蝶組」隊長丁文俊早前有份喺肥媽紅館騷擔任表演嘉賓，於紅館後台切蛋糕，希望大家比賽都玩得好。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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