中年好聲音丨「燕尾蝶組」街頭表演好熱鬧 周吉佩獲愛女評唱功滿分

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》嘅「燕尾蝶組」早前出戰獲得最高分，成員 周吉佩 曹敏寶 丁文俊 顏志恒 同 魏嘉信 為咗慶祝得到好成績，呢日就走到街頭busking，同觀眾近距離接觸，無論喺旺角定係銅鑼灣一樣咁受歡迎，場面非常熱鬧！