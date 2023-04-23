中年好聲音登峯之戰｜最後綵排今晚決勝 六強之爭終極一戰
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無線娛樂新聞台報導：由三千人海選到六強之爭；前後比賽半年嘅《中年好聲音》嚟到23號就會舉行終極決戰，呢日 周吉佩 吳大強 顏志恒 羅啟豪 李佳 同 龍婷 為《登峯之戰》最後綵排，而抱恙嘅Bill哥哥同Benson就心情特別緊張喇。近期流感橫行，的確好易病，吉吉就講笑話好擔心會受感染喇。
而除咗比賽之外，一班參加者5月舉行嘅音樂會亦有望加場，佢哋就話聽到已經覺得非常開心，仲話本來嘅一場唔太夠喉，加上親友紛紛搶飛，如果真係加場就皆大歡喜喇。
而由觀眾投票嘅「觀眾最愛好聲音大獎」截至星期六中午，暫時由龍婷、李佳同羅啟豪分佔頭三位，佢哋就話對大家支持非常開心，仲話估唔到會有咁嘅成績，希望大家都繼續支持呀。
《中年好聲音登峯之戰》20:30 翡翠台現場直播
19:30 現場直播賽前情況
10:45 賽後直擊現場情況
網民點睇？
加油中年好聲音，各位參加者努力演出
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台