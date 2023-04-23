中年好聲音登峯之戰｜最後綵排今晚決勝 六強之爭終極一戰

無線娛樂新聞台報導：由三千人海選到六強之爭；前後比賽半年嘅《中年好聲音》嚟到23號就會舉行終極決戰，呢日 周吉佩 吳大強 顏志恒 羅啟豪 李佳 同 龍婷 為《登峯之戰》最後綵排，而抱恙嘅Bill哥哥同Benson就心情特別緊張喇。近期流感橫行，的確好易病，吉吉就講笑話好擔心會受感染喇。