中年好聲音登峯之戰｜周吉佩爆冷勝出奪冠 李佳羅啟豪分獲亞季
由最初隱瞞太太報名；爭執到最後獲理解轉而支持嘅佢，一聽到結果就激動落淚，事後吉吉接受訪問時，仲話要非常多謝太太嘅體諒，亦要多謝太太全心投入支持，又話要去Staycation放鬆吓呀。
賽前被視為大熱門嘅李佳同羅啟豪，喺決賽呢日表現未夠穩定，不過佢哋都話對最後成績非常滿意，「英國豪」仲指從未諗過去到最後6強甚至得到季軍呀。
最年長嘅參賽者Bill哥哥事後亦坦言旅程令自己非常滿足，因為已經盡力同自己作出交待喇，至於早前有傳佢會同公子 吳偉豪 同框拍劇，佢就話一切等待日後安排喇。
一參賽已經呼聲甚高嘅 龍婷，呢晚未能晉身最後三強，不過仍獲得觀眾最愛好聲音獎，完場後龍婷就指滿意自己成績同表現，亦指對手表現出色。病癒跳唱令人眼前一亮嘅 顏志恒，最後以第5名完賽，佢同太太一齊接受訪問時，仲話要多謝太太嘅付出同支持，亦話唔排除往後繼續雙線歌廚同步發展呀。
而一班評審 肥媽 張佳添 伍仲衡 同 周國豐 就指呢晚參加者嘅表現都係佢哋嘅意料之外，佢哋又話臨場表現對參加者有非常大影響，所以同佢哋心中預算有所出入，決賽呢晚亦完全可以證實呢個講法呀。
客席評判 譚詠麟 呂方 同 鍾鎮濤 就指比賽係全部參賽者勝出，因為參加比賽呢段時間己經令佢哋人生揭開另外一頁，呂方同B哥哥更大讚吉吉呢晚嘅表現非常突出呀。
節目中亦同時宣佈《中年好聲音2》即時開始接受報名，總經理 曾志偉 就話新一季可能會接受海外參賽者報名，不過首先要睇本地報名人數最作決定。
除咗場內熱鬧之外，唔少參加者嘅Fans亦都喺電視城門外守候為佢哋慶祝，好似李佳嘅外籍丈夫就同Fans一齊以蛋糕同香檳為太太慶祝喇。而追隨吉吉多年嘅一班吉S粉，亦都一樣到現場作出支持呀。
《中年好聲音2》報名： https://tvb.app.do/midlifesingandshine2
網民點睇？
每一位都係努力練成 實至名歸
簡直是造馬😮
唔會再睇第二季，賽果太不合理！
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