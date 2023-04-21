中年好聲音登峯之戰丨直擊六強選手備戰練舞實狀 顏志恒賽前抱恙未有現…
星期日就係《中年好聲音》嘅決賽《登峯之戰》， 到時六強選手李佳、龍婷、羅啟豪、吳大強、周吉佩同顏志恒喺首回合先會以快、慢歌各一首嚟出戰，晉級後會再以自選歌嚟爭冠亞季殊榮。
睇住我哋TVB娛樂新聞台嘅報道當然有着數啦！當晚部份歌單率先曝光，包括有《明日話今天》、《忘情號》、《熱情的沙漠》等，我哋仲去採訪咗連日嚟選手們積極備戰嘅情況，不過顏志恒就因為抱恙而未能現身。
柔軟度十足嘅小龍女同李佳，跳起舞上嚟婀娜多姿，睇落就完難佢兩個唔到，但龍婷就對自己表現要求極高，仲話可以表現得再好啲；而李佳就話因為有好多手部動作要記，所以好驚比賽時會記得舞步又唔記得歌詞，李佳仲話雖然賽規早已規定要唱一首廣東歌，但佢話即使冇民條賽規，自己都打算以廣東話作賽，因為佢既然個比賽係喺香港舉行，所以想尊重返呢個語言呀！
至於零跳舞經驗嘅 吉吉 周吉佩 同 羅啟豪 ，就話要突破一下心理關口，吉吉仲賣關子，自己到時會唱一首好少男仔會唱嘅歌呀！而羅啟豪就話因為自己冇跳舞底，所以賽前都係尊注練舞多。至於Bill哥哥亦話抽多咗時間練舞，希望到時可以畀到驚喜大家。
連日嚟龍婷同李佳都佔據咗由觀眾投票嘅「觀眾好聲音大獎」頭兩位，但臨近比賽羅啟豪亦後來居上，龍婷就好多謝大家支持佢，而羅啟豪則自嘲，話希望大家可以投票畀佢呢個「50歲生意佬」呀。
網民點睇？
支持小龍女龍婷🐉🏆
吉吉🔥🔥🔥
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