《中年好聲音》組隊參加籃球賽 曹敏寶盼凝聚隊友添默契

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》嘅成員除咗歌喉不俗之外，人到中年就梗係興趣多多啦，好似呢日佢哋就組成好聲音籃球隊參加比賽喇， 曹敏寶 梁浩銓 黃啟熙 鄧顥懷 等成員就一齊出席比賽發佈會，仲話希望透過練習再加強大家嘅默契呀。