《中年好聲音》組隊參加籃球賽 曹敏寶盼凝聚隊友添默契
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》嘅成員除咗歌喉不俗之外，人到中年就梗係興趣多多啦，好似呢日佢哋就組成好聲音籃球隊參加比賽喇， 曹敏寶 梁浩銓 黃啟熙 鄧顥懷 等成員就一齊出席比賽發佈會，仲話希望透過練習再加強大家嘅默契呀。
身為球隊經理嘅阿寶仲話自己一早已經懷有一個籃球夢，不過因為當年決定加入合唱團而放棄加入校隊，所以今次有機會就要好好把握組織大家組隊喇。而鄧顥懷就提到臨近年底唔同表演都會大增，會靠打波練氣喎。
阿寶一樣話有唔少表演邀請，而佢同支嚳儀仲有周吉佩亦都會同時現身支持《中聲二》嘅參賽者鼓勵大家呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台