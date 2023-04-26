0427中年好聲音周吉佩 FB NEW
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩摘冠惹爭議坦言受失眠困擾 感謝伍仲衡畀19分
歷時半年嘅TVB歌唱真人騷《中年好聲音》賽果塵埃落定，嚟緊5月7號一班參賽者將挑戰《紅白大戰》，精挑細選九男九女嘅《中年好聲音》參加者分別組成男團、女團大決鬥，呢日佢哋一齊為節目綵排。
剛完成賽事緊接踏上另一個擂台，冠軍周吉佩表示心情好緊張，少咗練習時間，今次有啲新嘅合作火花，佢希望唔好拖累大家，吉吉喺決賽表現超水準，摘下冠軍寶座，同時賽果亦惹來爭議，吉吉坦言受失眠困擾，亦有留意決賽當晚分數，佢多謝伍仲衡老師給予19分接近滿分嘅超高分數，感覺自己有進步。
網民點睇？
恭喜周吉佩，更需要不斷進步，謙虛，以作品，表演說話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台