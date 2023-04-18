中年好聲音｜總決賽在即記者會宣佈內容 主持評判加強版兩回合決生死…
《中年好聲音》日前一集決定最後6強名單之後，代表23號舉行嘅決賽可以如箭在弦嚟形容喇，呢日記者會除咗最後6強 李佳 龍婷 吳大強 顏志恒 周吉佩 同 羅啟豪 之外，大會亦公佈咗 林曉峰 同 許文軒 加入同 車婉婉 一齊主持之外，評判陣容亦都加埋 譚詠麟 鍾鎮濤 呂方 同 固定評判 伍仲衡 肥媽 周國豐 同 張佳添 齊齊決出最強成員。
除咗8位評審之外，全球觀眾亦都可以同步為選手評分，而幾位見證選手一直進步嘅評判，就話網上高手甚多，非常期望當日大家嘅評語同睇法喇。至於婉婉多咗兩位男拍檔，亦都話非常期待當晚嘅合作擦出火花呀。
總決賽當晚6位參加者將會以先以一快一慢歌曲爭取進入最後3強席位，之後再競爭金、銀、銅最後殊榮，而幾位經歷半年由3千多人到最後階段嘅參加者，就各出奇謀以唔同方式備戰喇。
龍婷有媽媽牌靚湯潤喉、顏志恒就以工餘時間練舞、羅啟豪就話要爭取時間休息、李佳就話要避免病倒、周吉佩就話太太準備唔少偏方出戰，至於輩份最高嘅吳大強，就認為穩陣多啲練歌最重要喇。
雖然總決賽都未比，不過已經有傳有機會展開第二季，不過肥媽佢哋幾位評判，回想當日海選幾千位朋友輪住唱就真係聽到耳都側埋，佢哋仲話人人問報名方法同點搵門票，佢哋就有三強調冇辦法，叫大家放佢哋一馬呀。
網民點睇？
支持小龍女龍婷❤️
本人始終心水冠軍是龍婷、小龍女加油！🎶🎤🎵👍👏💪🙏
希望lee jia could win. Kat kat and benson could be second and third!!! Add oil!!!!!
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