中年好聲音丨羅金榮安心飛大馬辦婚事 彭澤英被淘汰專注水療店生意
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》周日播出呢集賽果出乎意料之外，被視為大熱嘅羅金榮被淘汰，而吳大強及龍婷此回合表演最好。
羅金榮未有因此事而失望，佢終於於安心去大馬辦婚事，車婉婉稱羅金榮從事呢個行業太耐，喺比賽期間佢放下包袱，內心難免有啲鬥爭，羅金榮反而覺得呢個比賽令自己重拾信心回歸幕前，以後仍會幕前幕後繼續走音樂路。
羅金榮跟女友拍拖8年，之前傾過完成比賽便結婚，本來想上年結婚，剛好11月進入26強，惟有取消所有嘢，延期到而家；紅組雖然有實力相當強嘅吳大強出戰，最終總分仍未能超前，隊員彭澤英被淘汰，佢本身作為推拿師，喺海外有唔少生意，彭澤英而家可以專注正職：「幾個地方都有分店，開咗3間水療店。」彭澤英望《中年好聲音》參加者組團去玩。
網民點睇？
爱回家🤗朱令令劇情吹口琴🧐🤣🤣编劇導演！！
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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