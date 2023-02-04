中年好聲音19強團戰丨韋綺姍悉心部署特訓 蘇永康評分著重情感表達

中年好聲音19強團戰丨韋綺姍悉心部署特訓 蘇永康評分著重情感表達

TVB娛樂新聞
東方新地

廣告

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》19強誕生，將會上演團戰，參賽者被分成紅組、藍組同綠組，由3位導師蔡立兒、韋綺姍及彭家麗帶領出戰，佢哋大讚參賽者對歌唱好有熱誠，對自己要求好高，幫佢哋改善壞習慣，彭家麗教咗28年唱歌，睇到參賽者好珍惜呢個舞台，而蔡立兒讚組員互相溝通，又會重新編曲，3位導師喺綵排時，落力為組員作最後調整。

藍組李佳、李思林、支嚳儀、林鉫徫、周吉佩及丁文俊大讚韋綺姍悉心部署特訓，令佢哋實力同信心大增，周吉佩指韋綺姍好緊張佢哋出賽，每人至少上咗七至八堂，由佢哋揀歌後已開始密集式練歌，呢次3組要按照每個回合嘅歌曲主題派隊員出戰。

顏志恒獻唱肥媽嘅《Ma Ma I Love You》，佢表示成為人父，聽呢首歌嘅感覺完全唔同；何博文同羅啟豪合唱《Nothing’s Gonna Change My Love for You》同《求你講清楚》，佢哋轉換語言時，要注意廣東話同英語咬字；李思林同李佳合唱《愛是無涯》同《Ocean Deep》。

呢兩集《中年好聲音》邀請到蘇永康擔任嘉賓評判，佢著重參賽者嘅情感表達，唔太睇重歌唱技巧，蘇永康希望佢哋情感投放到位：「講人生經歷，中年好聲音我就可以要求呢樣嘢，我唔可能係《聲夢傳奇》要求唱到好複雜，但係中年好聲音，我覺得有別於幾年嚟辦嘅歌唱比賽，所有參賽者本身每人都有好多色彩歷練，最開心係聽到比賽嘅人完全冇懶音。」

蔡立兒老公歐陽德勛前來觀戰，佢希望節目開第二季，因為佢身邊不少老友蠢蠢欲動想參賽，蔡立兒稱自己學生已準備好隨時參賽。

網民點睇？

只有韋綺珊最有實力唱和教

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

常見問題

《中年好聲音》幾時進行總決賽？

節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看

《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？

在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 