中年好聲音19強團戰丨韋綺姍悉心部署特訓 蘇永康評分著重情感表達
藍組李佳、李思林、支嚳儀、林鉫徫、周吉佩及丁文俊大讚韋綺姍悉心部署特訓，令佢哋實力同信心大增，周吉佩指韋綺姍好緊張佢哋出賽，每人至少上咗七至八堂，由佢哋揀歌後已開始密集式練歌，呢次3組要按照每個回合嘅歌曲主題派隊員出戰。
顏志恒獻唱肥媽嘅《Ma Ma I Love You》，佢表示成為人父，聽呢首歌嘅感覺完全唔同；何博文同羅啟豪合唱《Nothing’s Gonna Change My Love for You》同《求你講清楚》，佢哋轉換語言時，要注意廣東話同英語咬字；李思林同李佳合唱《愛是無涯》同《Ocean Deep》。
呢兩集《中年好聲音》邀請到蘇永康擔任嘉賓評判，佢著重參賽者嘅情感表達，唔太睇重歌唱技巧，蘇永康希望佢哋情感投放到位：「講人生經歷，中年好聲音我就可以要求呢樣嘢，我唔可能係《聲夢傳奇》要求唱到好複雜，但係中年好聲音，我覺得有別於幾年嚟辦嘅歌唱比賽，所有參賽者本身每人都有好多色彩歷練，最開心係聽到比賽嘅人完全冇懶音。」
蔡立兒老公歐陽德勛前來觀戰，佢希望節目開第二季，因為佢身邊不少老友蠢蠢欲動想參賽，蔡立兒稱自己學生已準備好隨時參賽。
網民點睇？
只有韋綺珊最有實力唱和教
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