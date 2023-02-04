中年好聲音19強團戰丨韋綺姍悉心部署特訓 蘇永康評分著重情感表達

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》19強誕生，將會上演團戰，參賽者被分成紅組、藍組同綠組，由3位導師蔡立兒、韋綺姍及彭家麗帶領出戰，佢哋大讚參賽者對歌唱好有熱誠，對自己要求好高，幫佢哋改善壞習慣，彭家麗教咗28年唱歌，睇到參賽者好珍惜呢個舞台，而蔡立兒讚組員互相溝通，又會重新編曲，3位導師喺綵排時，落力為組員作最後調整。