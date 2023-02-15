中年好聲音｜成員旺角街頭Busking 大班市民現場圍觀
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》節目除咗令一班熱愛音樂嘅參加者有機會再逐夢想之外，亦成為佢哋結識新朋友嘅好機會。呢日 曹敏寶 羅啟豪 陳早怡 涂家堯 梁浩銓 就約埋齊齊去到旺角鬧市Busking，一齊同大家分享佢哋熱愛嘅音樂喇。
佢哋就話雖然大家身處同一個比賽，不過大家關係其實非常融洽，但係要公開喺街頭唱歌，就令佢哋有啲咁多緊張喇。呢日除咗佢哋5位之外，就連已經出局嘅參加者都一齊到場Re-U，原來佢哋仲不時相約聚會，仲連約出去都係去唱歌呀。
而 梁浩銓 因為當年生意影響而同家人失和，經過多年之後，竟然因為節目上演唱嘅一首歌，令佢同家人關係解凍，呢日佢就話自己會重新踏出一步，希望屋企人可以原諒自己過往嘅唔懂事喇。
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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