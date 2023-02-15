中年好聲音｜成員旺角街頭Busking 大班市民現場圍觀

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》節目除咗令一班熱愛音樂嘅參加者有機會再逐夢想之外，亦成為佢哋結識新朋友嘅好機會。呢日 曹敏寶 羅啟豪 陳早怡 涂家堯 梁浩銓 就約埋齊齊去到旺角鬧市Busking，一齊同大家分享佢哋熱愛嘅音樂喇。