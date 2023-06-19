《中年好聲音》唱將辦謝師宴 賀導師韋綺姍60歲生日送驚喜
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無線娛樂新聞台報導：第一季《中年好聲音》導師及唱將們情義依然，呢日藍組唱將李佳、周吉佩及支嚳儀等，與其他選手舉行謝師宴兼生日派對，導師韋綺姍（Rita）及好友均有出席，一齊為Rita老師慶祝60歲生日，支嚳儀負責整蛋糕，眾人一齊合唱生日歌。
Rita老師感謝大家送上驚喜，稱好多年冇試過咁開心，Rita笑言平時唔慶祝生日，高興認識到呢班《中年好聲音》唱將，而藍組就訂製咗一份大禮賀Rita老師「登六」，Rita圈中好友賈思樂、胡渭康、黃佩霞及黃子雄亦有到賀，賈思樂坦言忘記咗派對dress code，直至見到好友黃子雄先醒起！
網民點睇？
站在韋老師旁邊的是誰？攝哂中年好聲音學員嘅位喎
這班人，講一套做一套，什麼叫做友誼，會識得尊重，完全唔識，完全講一套做一套。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台