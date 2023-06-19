《中年好聲音》唱將辦謝師宴 賀導師韋綺姍60歲生日送驚喜

無線娛樂新聞台報導：第一季《中年好聲音》導師及唱將們情義依然，呢日藍組唱將李佳、周吉佩及支嚳儀等，與其他選手舉行謝師宴兼生日派對，導師韋綺姍（Rita）及好友均有出席，一齊為Rita老師慶祝60歲生日，支嚳儀負責整蛋糕，眾人一齊合唱生日歌。