《中年好聲音》12強誕生 譚詠麟指支嚳儀演出最令佢驚喜

無線娛樂新聞台報導：歌唱透選節目《中年好聲音》嘅兩集《譚校長金曲！爭入12強！》完滿結束，12強選手順利誕生。作為嘉賓評判嘅譚詠麟相當滿意眾選手嘅演出，呢集佢仲畀出三個19分，包括李佳、顏志恆同涂家堯，加埋上集嘅Venus支嚳儀，總共有四位獲得校長嘅最高評分，當中支嚳儀仲獲得呢個回合嘅MVP。