《中年好聲音》12強誕生 譚詠麟指支嚳儀演出最令佢驚喜
賽後校長接受訪問時，直言Venus嘅演出，無論係改編、演繹定整體感覺都令佢眼前一亮，至於最大轉變嘅一位選手，校長就指一定係吳大強，因為對方由唱英文歌轉為挑戰廣東歌，加上演出時好有台風，講講下校長都忍唔住扮起Bill哥哥嚟。
至於要點評較失色嘅選手，校長表示林鉫徫嘅演出較失色，仲話去到最後階段嘅比賽，個個都係強者，所以應該要揀啲歌係自己容易發揮到先得。
而越唱越好嘅Venus，就話可能因為同個舞台熟咗，加上之前上過紅館舞台嘅關係，咁多位參賽者嘅表演都係有所進步。Venus為咗呢個回合嘅比賽，仲獻出咗人生嘅第一次自己填英文歌詞，佢話好彩大家都接受而且有好評呀。
次回合最後出場嘅丁文俊，比何博文僅僅多一分而令佢逃過被淘汰嘅命運，最終何博文、鮑聖光同魏嘉信喺15強止步，不過三位未有太失望，而魏嘉信更加把握機會向太太嚟個愛的告白，感動到在場唔少人眼濕濕。事後受訪時，魏嘉信指自己有好多說話想講，但因為一直未有機會，所以今次先把握機會同太太講自己真係好愛對方。至於講到不幸被淘汰，何博文指佢哋已經得到好多，又去過紅館又拍過MV，所以佢哋冇人係真正輸呀。而鮑聖光就指宣佈被淘汰當下係有唔開心，但係過後反而覺得係輕鬆咗，仲會趁呢個機會休息下，亦會全力幫咁多位戰友打氣呀。
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