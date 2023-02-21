中年好聲音｜譚詠麟現身任嘉賓評判 15強唱名作爭12席位
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無線娛樂新聞台報導：繼早前B哥哥為《中年好聲音》擔任嘉賓評判之後，今個星期另一位重量級評判，日前亦現身節目。由節目開初已經一直有留意各位參賽者嘅 譚詠麟 呢日正式喺《好聲音》舞台現身，佢仲指節目可以為中年人提供再一次追夢嘅機會，非常值得支持呀。
15位選手將會選唱譚校長嘅歌曲比賽力爭12強席位，而一向風趣直接嘅校長，比評語時亦一貫幽默，而佢就話評分會以表達歌曲投入度同可唔可以感動自己做標準喇。佢又話自己作品「好睇唔好食」，叫大家要準備充足先上台呀。
網民點睇？
支持校長
TVB歌唱比赛做到咁大咁高水准🥳🤪其它台點捞吖😝🤮😬😬
見收視好，星期一就出片谷收視了。
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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