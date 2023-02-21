中年好聲音｜譚詠麟現身任嘉賓評判 15強唱名作爭12席位

無線娛樂新聞台報導：繼早前B哥哥為《中年好聲音》擔任嘉賓評判之後，今個星期另一位重量級評判，日前亦現身節目。由節目開初已經一直有留意各位參賽者嘅 譚詠麟 呢日正式喺《好聲音》舞台現身，佢仲指節目可以為中年人提供再一次追夢嘅機會，非常值得支持呀。