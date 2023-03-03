李佳分享校長金曲演繹難度 涂家堯支嚳儀粉絲團合組聯盟

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》15強爭入12強對戰上星期展開，魏嘉信、鮑聖光、曹敏寶同龍婷齊齊跌入危險區，有機會被淘汰，餘下7位選手將喺呢個星期出戰，包括李佳、顏志恒、涂家堯、丁文俊、林鉫徫、梁浩銓及何博文。