李佳分享校長金曲演繹難度 涂家堯支嚳儀粉絲團合組聯盟
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》15強爭入12強對戰上星期展開，魏嘉信、鮑聖光、曹敏寶同龍婷齊齊跌入危險區，有機會被淘汰，餘下7位選手將喺呢個星期出戰，包括李佳、顏志恒、涂家堯、丁文俊、林鉫徫、梁浩銓及何博文。
今回合「校長」譚詠麟擔任評判，似乎比較手輕，當中有3個選手喺譚校長手上拎到19分，20分為滿分，譚校長覺得評分準則一視同仁：「去到呢個階段要夾硬搵佢哋錯處都難，啲細微嘅瑕疵都無謂扣，有時感覺好啲，又可以衾番，你都扣唔到啲咩分。」
李佳承認校長金曲獻唱有難度，要花心思鑽研情感表達，而上回險被淘汰嘅何博文，今次抱平常心出戰，收拾心情獻唱歌曲；「大隻仔」涂家堯與支嚳儀唱出情歌《Endless Love》，表現亮眼，兩人粉絲團合組聯盟「Chi家Go」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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