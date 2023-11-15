《中聲》周年聚餐婉婉嘆時光飛逝 林奕匡未怕AI取代借力打力

無線娛樂新聞台報導：林奕匡 呢日同 車婉婉 一齊為一個慈善活動擔任嘉賓，而婉婉日前仲同《中年好聲音》成班台前幕後飯聚慶祝節目播出一周年，佢仲話機會非常難得，仲順道為 張佳添 伍仲衡 慶祝生日，非常開心呀。