《中聲》周年聚餐婉婉嘆時光飛逝 林奕匡未怕AI取代借力打力
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無線娛樂新聞台報導：林奕匡 呢日同 車婉婉 一齊為一個慈善活動擔任嘉賓，而婉婉日前仲同《中年好聲音》成班台前幕後飯聚慶祝節目播出一周年，佢仲話機會非常難得，仲順道為 張佳添 伍仲衡 慶祝生日，非常開心呀。
而一班《中聲》同學仲舉辦一次「謝媽宴」宴請肥媽，婉婉仲話每次肥媽都為大家安排唔同美食，所以當日大家就決定請返肥媽食飯多謝佢喇。
至於一直創作唔少歌曲嘅Phil，呢日提到AI技術對音樂人嘅影響，佢就唔太擔心會被取代，仲話應該借助新技術去創作更好嘅音樂咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台