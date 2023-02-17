中年好聲音丨支嚳儀丁文俊揀心水歌 周吉佩林鉫徫挑戰梅姐學友金曲
支嚳儀及涂家堯揀咗《無盡的愛》、丁文俊及龍婷選《因為愛情》、李思林及何博文唱《相逢何必曾相識》、周吉佩與林鉫徫挑戰梅姐及學友金曲《相愛很難》、曹敏寶及梁浩銓唱《從不喜歡孤單一個》、吳大強與顏志恒唱《總有你鼓勵》。
「二家姐」李思林有原唱韋綺姍指導，出戰前李思林相當有信心，感謝韋綺姍細心教導，有次農曆新年練歌時，韋綺姍更唱男聲，等李思林可以練習，李思林頓時爆喊，好感動有機會跟偶像合唱。
吳大強上回合表現出色，更拎到全場最高分，不過吳大強身在紅組，冇得優先揀歌，吳大強同曹敏寶都意外揀到好拍檔，顏志恒係最後一個入房揀歌，見到吳大強都揀《總有你鼓勵》，頓時覺得好安心，更大讚吳大強好貼心，願意配合顏志恒上班時間，又會擔心顏志恒唔夠瞓，而曹敏寶亦估唔到可以唱《從不喜歡孤單一個》出戰。
呢個回合有B哥哥鍾鎮濤為16強之戰擔任嘉賓，將以特別標準來評分，主要睇靚衣、歌唱嘅感覺等全方位評分。
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