好聲音成員與港姐落區派飯 李佳被指有冠軍相謙虛回應
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無線娛樂新聞台報導：一班《中年好聲音》嘅成員呢日同埋幾位應屆港姐，一齊到出晒名善心嘅明哥嘅餐廳幫手，向有需要嘅街坊派飯。仲有唔夠兩個星期就踏入直播總決賽一決雌雄嘅日子，而被視為奪冠熱門之一嘅 李佳 就謙虛指要睇自己同大家當日嘅表現先知鹿死誰手咁話。
而次次同龍婷出現都連空氣都甜埋嘅 丁文俊 就只係低調叫好朋友一聲加油就算，至於 梁愷庭 就話大家已經先後為心中嘅冠軍錄咗支持嘅片段喎。
呢日現身嘅各位成員當中，除咗李佳同顏志恒仍要埋首比賽之外，其他各位就已經開始為5月嘅演唱會準備喇，二家姐李思林就話同曹敏寶已經練緊體力，至於早前話要去娶老婆嘅羅金榮就話自己已經非常緊張喇。
而四位應屆港姐呢日亦都一齊現身幫手，早前 林鈺洧 同 邢慧敏 分別拍攝唔同綜藝節目， 梁超怡 仲加入劇組體驗拍劇，佢哋就話感覺非常有趣學到唔少嘢，而 許子萱 就話有咩機會都想嘗試挑戰吓自己呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台