好聲音成員與港姐落區派飯 李佳被指有冠軍相謙虛回應

無線娛樂新聞台報導：一班《中年好聲音》嘅成員呢日同埋幾位應屆港姐，一齊到出晒名善心嘅明哥嘅餐廳幫手，向有需要嘅街坊派飯。仲有唔夠兩個星期就踏入直播總決賽一決雌雄嘅日子，而被視為奪冠熱門之一嘅 李佳 就謙虛指要睇自己同大家當日嘅表現先知鹿死誰手咁話。