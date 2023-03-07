中年好聲音12強｜參加者現身商場見觀眾 阿寶吉吉被爆料以笑回應

無線娛樂新聞台報導：音樂節目《中年好聲音》12強名單日前正式揭曉，除咗因為緊湊戰情令收視再創新紀錄之外，佢哋呢日就同主持 車婉婉 一齊現身商場同公眾見面，仲播出佢哋經重新編曲之後錄製嘅 Beyond金曲《不再猶豫》嘅MV。