中年好聲音12強｜參加者現身商場見觀眾 阿寶吉吉被爆料以笑回應
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無線娛樂新聞台報導：音樂節目《中年好聲音》12強名單日前正式揭曉，除咗因為緊湊戰情令收視再創新紀錄之外，佢哋呢日就同主持 車婉婉 一齊現身商場同公眾見面，仲播出佢哋經重新編曲之後錄製嘅 Beyond金曲《不再猶豫》嘅MV。
由3千多人到今日最後12強，經歷咗唔同比賽之外，一樣要面對各式新聞，好似 曹敏寶 就被爆料家庭生活，呢日佢就親身回應呢單「富貴少奶」傳聞喇。同樣被爆料嘅仲有 周吉佩 ，不過佢哋齊齊以幽默態度回應。
能夠成為比賽嘅最後12強佢哋各位都相當開心，好似 梁浩銓 支嚳儀 吳大強 顏志恒 林鉫徫 涂家堯 佢哋就話要多謝支持者仲有家人一直以來嘅鼓勵同支持咁話喇。 李佳 龍婷 羅啟豪 亦都有相同感受，仲話會繼續加把勁力爭最好成績呀。
好快12強就會爭取殺入最後10強之戰，呢日佢哋亦都率先透露選唱嘅作品，好似顏志恒同丁文俊就同時揀選唱夏韶聲嘅作品喇。至於主持婉婉亦都有唔少感受，見證佢哋一路走來仲話最討厭就係淘汰環節，仲叫參加者往後要小心選曲以免出事呀。
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常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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