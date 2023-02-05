中年好聲音｜老友秘密安排B哥哥70歲大壽 何博文再做Daddy梁浩銓急取…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音｜老友秘密安排B哥哥70歲大壽 何博文再做Daddy梁浩銓急取經
B哥哥 鍾鎮濤 早前獲大班好友安排驚喜活動，為佢慶祝踏入70歲農曆生日，呢日佢現身《中年好聲音》錄影時，就話8成好友同場為自己慶祝，真係開心到不得了咁話呀。雖然Party已經過咗，不過佢就話慶祝活動一波接一波，仲有排玩咁話，又話要好好利用自己往後嘅黃金十年呀。
呢日擔任嘉賓評判嘅B哥哥，其實一直都有留意比賽，仲話對吳大強呢位參加者印象好深刻，仲覺得每位選手都持續進步，而最重要嘅係令每一位愛好音樂嘅朋友都抱有希望呀。
而參加者當中亦都傳出喜訊，好似 何博文 近日就再喜獲千金，雖然比較攰，不過就非常開心喇。而身為準爸爸嘅 梁浩銓 就話要向佢請教定育兒心得喇。
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節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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