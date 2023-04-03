中年好聲音丨車婉婉首嘗Busking 《中年好聲音》眾人備戰演唱會
雖然婉婉有唔少公開演出經驗，但係講到喺街頭玩busking佢就話係第一次，至於今次同八位男士組成「八星伴婉」嘅組合，婉婉就話好新鮮好興奮，仲話喺節目入面一直未有機會同佢哋合唱過，估唔到合唱起嚟都幾好。因為細菌入眼而發炎嘅婉婉，當日就戴住黑超現身，由於近日忙住拍劇同做節目，佢只好靠食藥嚟穩定病情，但因為啲藥令個人變到好Dry，所以呢日Busking時佢都有擔心會影響表現。
由於婉婉係《中年好聲音》嘅主持，平時冇咩機會同婉婉合唱，所以涂家堯話呢次可以同對方對唱感覺好新鮮。而魏嘉信就話喺節目入面見到婉婉係緊張，但呢日喺Busking見到對方係開心呀。
講到5月《中年好聲音》將會開演唱會，佢哋都話好珍惜每次同fans見面嘅機會，亦覺得每次演出要盡力做到最好，所以今次Busking 梁浩銓就提供晒所有器材，仲話當呢日係預演。至於問到準備好歌單未？Bill哥哥就話雖然有準備到，但到時如果即興要嘅話，佢哋咩歌都唱到呀。至於周吉佩就話希望喺演唱會上試新嘢，而羅啟豪就預告唔排除會跳舞。而丁文俊同顏志恒，前者就話要減肥操弗，後者就話要為演唱會增磅呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情