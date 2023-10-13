中年好聲音2丨王學琳陳蒨葶被讚選歌合適 朱博文被狠批音準有問題

無線娛樂新聞台報導：今周播出TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》一班唱將爭入30強，展開一對一淘汰賽第二回，被觀眾視為「魔王級別」選手劉可繼續以醉酒式唱腔，唱到尾聲時忽然情緒激動，腦海回想十幾年前大學時期嘅往事，唱完忍唔住爆喊，淚灑舞台大為感觸。