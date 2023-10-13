中年好聲音2丨王學琳陳蒨葶被讚選歌合適 朱博文被狠批音準有問題
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無線娛樂新聞台報導：今周播出TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》一班唱將爭入30強，展開一對一淘汰賽第二回，被觀眾視為「魔王級別」選手劉可繼續以醉酒式唱腔，唱到尾聲時忽然情緒激動，腦海回想十幾年前大學時期嘅往事，唱完忍唔住爆喊，淚灑舞台大為感觸。
上一回合有亮眼表現嘅選手包括5燈選手周文馨、吳萊邨，以及4燈選手顧嘉輝鐵粉簡潔明、第一屆《超級巨聲》參賽者陳鴻碩喺呢集出戰，睇過上一集嘅觀眾都知道，由於選手實力相當，揀歌成為晉級嘅關鍵。
王學琳唱《依然》同陳蒨葶唱《我的心裡只有你沒有他》被讚選歌合適，陳蒨葶認揀歌好糾結，有人問佢點解揀一首咁舊嘅歌，陳蒨葶覺得冇難度嘅歌係更加難唱；朱博文上一集憑《頭髮亂了》讓人眼前一亮，呢次揀咗慢歌《俏郎君》出戰，被評判指呢首歌風格唔啱佢，又被狠批音準有問題！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台