中年好聲音2丨「中聲Adele」 安雅希破節目紀錄 Rita調教後分數破9…
歌唱選秀節目《中年好聲音2》21 強正式誕生，喺兩集導師分組賽中，紅藍綠三組學員嘅心情可以話好似搭過山車一樣，由韋綺姍帶領嘅藍組上集分數最低要淘汰尹新杰，呢集卻迎嚟第二季節目入面最高分數嘅舞台，「中聲Adele」安雅希憑張國榮金曲《今生今世》獲得93分，而佢亦同時獲封MVP。可以唱到連嘉賓評判關心妍都感動落淚，同獲得俾分相當手緊嘅伍仲衡嘅認同，安雅希表示: 「好Surprise 好Shocked! Rita老師好似媽咪一樣，好辛苦每日都陪我哋練歌﹐歌詞、情感、畫面、拍子、包括髮型，Rita都手諗。」
而上集分數最高嘅紅組竟然喺呢集分數最低，無奈林偉璣要被淘汰，節目中作為導師嘅谷婭溦自責到喊，指自己未能兌現令全員晉級嘅承諾。有個咁上心嘅導師，林偉璣都話就算被淘汰都覺得呢個經驗很寶貴: 「短短兩個星期入面，Vivi老師令到我有很多改變，很多提升，反而這次得多過失。」而谷婭溦就話呢個真係一個速成班，見到學員嘅表現覺得好欣慰。
總括兩集綠組總分最低，簡潔明也要離開中聲嘅舞台，作為導師嘅彭家麗就話各位學員都交到功課，將個幾星期學習到嘅東西發揮出來，Kitty簡潔明就多謝大家支持中聲家族，大讚台前幕後都好有愛。
21 強選手曾蜜詩、林若盈、王玥、朱博文、鄭梓浩、陳燕娜、麥素華、陳蒨葶、劉可、顏米羔、陳俞霏、王學琳、安雅希、沈宗賢、周碧嘉、袁思樂、黃劍文、梁浩賢、古淖文、劉威煌、譚輝智會繼續下輪比賽。
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