與唐韋琪擔任音樂節評審 劉威煌分享躋身《好聲音2》108強心情
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無線娛樂新聞台報導：劉威煌同唐韋琪呢日以評審身份出席一個青少年音樂節，專注於培養小朋友才藝嘅Vikki，認為今次音樂節可以畀青少年上台實踐同交流，係一個好難得嘅經驗。Vikki又話作為導師兼前輩，會將自身經驗同一眾後輩分享，但最重要係有呢類活動舉辦，令青少年們可以實踐呀。
早前參加咗《中年好聲音2》嘅劉威煌，喺5千多名參賽者中，成功躋身入圍108強，威煌就話準備好晒，而家最主要係調整心態。喺歌唱比賽出身嘅威煌，坦言明白外界對佢哋嘅要求會再高啲啲，但佢話自己唔會介意，只要有多啲平台可以畀有心演出嘅朋友去表演參與，佢就覺得好足夠。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台