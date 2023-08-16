與唐韋琪擔任音樂節評審 劉威煌分享躋身《好聲音2》108強心情

無線娛樂新聞台報導：劉威煌同唐韋琪呢日以評審身份出席一個青少年音樂節，專注於培養小朋友才藝嘅Vikki，認為今次音樂節可以畀青少年上台實踐同交流，係一個好難得嘅經驗。Vikki又話作為導師兼前輩，會將自身經驗同一眾後輩分享，但最重要係有呢類活動舉辦，令青少年們可以實踐呀。