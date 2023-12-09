中年好聲音2丨陳俞霏對戰安雅希打定輸數 古淖文最怕朱博文出招牌台風…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2丨陳俞霏對戰安雅希打定輸數 古淖文最怕朱博文出招牌台風
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》展開新一輪《動感情感PK賽》，呢個星期日播出呢集21強當中有10位選手上場，分成5組一對一對戰，敗陣一方將跌入危險區，5位喺危險區嘅選手將有一位被淘汰。
上回唱快歌唔錯嘅朱博文將會喺動感組別對戰古淖文，朱仔選擇放鬆心情出賽，盡力做好自己，呈現最好嘅一面，而古淖文最怕朱博文使出招牌台風；陳俞霏對戰安雅希就打定輸數，佢今次應網民要求唱慢歌。
網民點睇？
❤❤❤ Looking forward to Sunday for the next segment of the competition. Thanks TVB 👍🏼👍🏼👍🏼
要跌眼鏡才能吸引觀眾看造話題才有熱度吸收视
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台