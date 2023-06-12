中年好聲音2｜海選面試吸引過千參加者 長者受大強啟發藝員同事先後現…
《中年好聲音2》11號舉行首次海選面試，大批參加者呢日獲安排到電視城喺評審面前公開演唱。其中亦包括部份曾參加過唔同演出嘅前藝人朋友。澳門歌手 古卓文 呢日就話手都震埋，而馬評人 馬可思 比唔少貼士仲未出場嘅朋友喇。前E-kids成員林詠倫亦再次參與比賽求新一個機會。陸浩明 呢日亦都出現喺現場，不過就係為參加面試嘅表姐夫打氣。
呢日亦有現役同舊藝員同事參加海選，好似 阮兒 同 方紹聰 就喺夜晚現身喇，佢哋仲話希望人生更加豐富多彩喎。資深歌手 葉振棠 嘅徒弟亦都現身參賽，而繼上一季 吳大強 以最年長參加者一直過關斬將之後，新一季亦繼續吸引年長人士參與呀。
仲有來自台灣同新加坡嘅朋友呢日現身海選現場，而由參加者變為面試評判嘅 李佳 就話估唔到自己會有咁大轉變，會同 張佳添 一齊擔任評審呀。
網民點睇？
正啊❤❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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