中年好聲音2丨顏米羔獻唱中途遇突發事 新秀冠軍梁浩賢賽前狂練習不敢…
廣告
無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2丨顏米羔獻唱中途遇突發事 新秀冠軍梁浩賢賽前狂練習不敢輕敵
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》爭入30強最後一回只剩下11個席位，嚟緊周日將有18位唱將出戰爭取晉級機會，鍾維、梁浩賢、大熱顏米羔同安雅希等出場。
顏米羔獻唱中途遇突發事，表現有啲奇怪，連評審陳慧嫻都忍唔住問發生咩事，顏米羔有半首歌係聽唔到音樂聲，一度以為「冇聲」係玩遊戲嘅環節，顏米羔只好靠平時練習嘅感覺繼續唱；鍾維以古裝造型搣甩鄧麗君影子，挑戰演繹《情義兩心堅》，評審意見出現兩極；曾係新秀金咪大獎得主嘅梁浩賢上一回表現未夠好，呢日賽前狂練習唔敢輕敵。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台