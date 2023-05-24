中年好聲音2｜首季成員拍片回憶參賽歷程 呼籲有志者參與踴躍報名

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 李佳 龍婷 支嚳儀 顏志恒 半年前一齊參與《中年好聲音》而重燃自己嘅夢想，唔止可以為大家唱歌，更加一嘗心願踏上舞台展開演唱會。近日佢哋就為《中年好聲音2》拍攝宣傳片，重回憶返報名當時嘅心情。