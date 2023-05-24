中年好聲音2｜首季成員拍片回憶參賽歷程 呼籲有志者參與踴躍報名
最終成為冠軍嘅 周吉佩 就指當時以閃電嘅速度報名參加，更加成為第一位報名嘅參賽者，佢話當中海選最為緊張，仲叫各位打算報名嘅朋友記得準備暖水同外套咁話，更加話識到唔少朋友呀。
雖然仲係處於報名階段，不過唔少朋友已經磨拳擦掌準備參加，更加有人去跟李佳學唱歌，真係做足準備咁喎。而李佳仲比貼士大家，拍試音片都一樣有地方要注意。而支嚳儀就對過往半年經歷形容為好似返學一樣，佢指各位「同學仔」不斷吸收學習，冇諗過身為人母素人都可以重拾心中嘅夢想呀。
至於Benson呢位浴室歌王，就話報名時因為諸多考慮而有所猶豫，最後經太太鼓勵而決定報名，當成係對自己嘅挑戰，仲非常感激公司同事嘅遷就同體諒，先可以出席錄影同綵排咋。
龍婷 雖然身經百戰，而即將舉行慈善音樂會嘅佢，就話自己做鍾意嘅事完全唔怕攰，更加話可以娛樂到大家就係自己最大嘅樂趣喇。
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