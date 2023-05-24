中年好聲音2｜首季成員拍片回憶參賽歷程 呼籲有志者參與踴躍報名

中年好聲音2｜首季成員拍片回憶參賽歷程 呼籲有志者參與踴躍報名

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 李佳 龍婷 支嚳儀 顏志恒 半年前一齊參與《中年好聲音》而重燃自己嘅夢想，唔止可以為大家唱歌，更加一嘗心願踏上舞台展開演唱會。近日佢哋就為《中年好聲音2》拍攝宣傳片，重回憶返報名當時嘅心情。

最終成為冠軍嘅 周吉佩 就指當時以閃電嘅速度報名參加，更加成為第一位報名嘅參賽者，佢話當中海選最為緊張，仲叫各位打算報名嘅朋友記得準備暖水同外套咁話，更加話識到唔少朋友呀。

雖然仲係處於報名階段，不過唔少朋友已經磨拳擦掌準備參加，更加有人去跟李佳學唱歌，真係做足準備咁喎。而李佳仲比貼士大家，拍試音片都一樣有地方要注意。而支嚳儀就對過往半年經歷形容為好似返學一樣，佢指各位「同學仔」不斷吸收學習，冇諗過身為人母素人都可以重拾心中嘅夢想呀。

至於Benson呢位浴室歌王，就話報名時因為諸多考慮而有所猶豫，最後經太太鼓勵而決定報名，當成係對自己嘅挑戰，仲非常感激公司同事嘅遷就同體諒，先可以出席錄影同綵排咋。

龍婷 雖然身經百戰，而即將舉行慈善音樂會嘅佢，就話自己做鍾意嘅事完全唔怕攰，更加話可以娛樂到大家就係自己最大嘅樂趣喇。

有志朋友報名呢度： https://tvb.app.do/midlifesingandshine2

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 