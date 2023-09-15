中年好聲音2丨孫耀威攜妻撐妹妹孫美賢首戰 黃劍文出場前多狀況
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無線娛樂新聞台報導：歌唱透秀節目《中年好聲音2》嚟緊將會繼續播出爭入60強之戰，而呢日錄影時，就有一位星級客人偷偷嚟探班，佢就係嚟睇妹妹孫美賢首戰嘅孫耀威喇！
孫耀威喺台上仲大爆妹妹參加比賽嘅原因，但就話因為其中兩個字唔出得街而自行消音處理，令台下眾人即時大笑。賽後孫美賢坦言唔滿意自己嘅演出表現，但佢笑住話都唔緊要，因為自己可以完成到個演出。而哥哥孫耀威就話聽到妹妹獻唱時，就已經聽得出對方相當緊張。而一直為後台為孫美賢拍片嘅大嫂陳美詩，就讚對方雖然開頭有啲緊張，但後來越唱越好喇。
呢日緊張嘅唔只得孫美賢，連有唔少舞台經驗嘅黃劍文都有唔少狀況，佢指自己出場前因為嘔吐而令喉嚨變得乾，加上自己大頭蝦唔記得自備耳機，搞到要周圍問人借呀。
呢集仲有唔少喺海選時已經相當受矚目嘅選手出戰，包括舞台劇演員藍真珍、曾經參加過《超級巨聲》嘅陳鴻碩、唱功了得嘅電影導演顏米羔、來自馬來西亞嘅陳慧智，同埋被喻為龍婷2.0嘅鍾維。以旗袍出戰嘅鍾維，喺台上自我介紹時就話自己係形體導師，點知伍仲衡就聽成「靈體老師」而鬧出笑話。
網民點睇？
孙耀威都吾似之前个样噶、变晒样
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台