張佳添稱與激咀女子了解中 指升呢做女友要先過三關
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無線娛樂新聞台報導：歌唱選秀節目《中年好聲音2》評判之一嘅張佳添，最近被影到喺街頭同一位女子激咀，令人猜測單身8年嘅佢終於有新戀情。
不過呢日添Sir就打破大家嘅猜測，佢先解釋張相係因為自己信錯人，畀新相識嘅工作人員影低同出賣，添Sir話好在張相影得佢幾靚仔，又唔太猥瑣，對於於相中女子激吻，添Sir就話：「錫錫之嘛，有咩咁大不了，最緊要大家覺得我靚仔就得。」
經歷過兩次婚姻嘅添Sir，指而家擇偶會更加謹慎，佢指同相中女子係了解中，又笑言如果要做佢女朋友嘅話要過三關，第一關要互相吸引、第二關係相合度，即係大家唔駛互相遷就，相處得舒服，而第三關就係要有相似嘅價值觀。
而另一位評判周國豐，呢排因為椎間盤突出，搞到要撐住拐仗嚟錄影《中年好聲音2》，好彩經過針灸治療後，情況稍微舒緩，佢仲話參賽者既歌聲，亦令佢暫時忘卻痛楚。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台