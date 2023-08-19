中年好聲音2｜拜神儀式祈求節目順利 肥媽佳餚為評判充足電
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無線娛樂新聞台報導：經過多輪海選之後選出108名參賽者入圍嘅《中年好聲音2》，呢日正式舉行拜神儀式，代表節目正式進入錄製階段，除咗27位參賽者同繼續擔任評判嘅 周國豐 張佳添 肥媽 伍仲衡 、主持 車婉婉 之外，當然唔少得新加入嘅重量級評審 陳慧嫻 啦。
呢日Priscilla就提到希望盡快聽到一眾參加者嘅歌聲，仲話希望大家盡力感染到自己呀。而肥媽亦指Priscilla加入會令評判意見更為多樣化咁話。至於繼續擔任主持嘅婉婉，就話自從上輯節目播出之後，就非常感受到滲透性有幾厲害，肥媽更話連內地同東南亞等地觀眾都一樣投入呀。
鍾意煮食嘅肥媽，仲不斷被大家提出唔同嘅美食要求，雖然把口就嫌煩，不過肥媽就照單全收出手為大家準備唔同佳餚美食，Priscilla就話終於有機會可以一試肥媽嘅好手勢喇。
而男子組評判們就同樣講起都流口水，同時令佢哋期待嘅，仲有Priscilla嘅評審手法，希望大家更有火花呀。
姚安娜 同 鄭梓浩 兩位過往都係圈內人，呢日再次喺電視城舞台出現，感受就當然唔少啦，佢哋仲話為咗比賽，早已經戒辣養聲備戰喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台