中年好聲音2｜拜神儀式祈求節目順利 肥媽佳餚為評判充足電

無線娛樂新聞台報導：經過多輪海選之後選出108名參賽者入圍嘅《中年好聲音2》，呢日正式舉行拜神儀式，代表節目正式進入錄製階段，除咗27位參賽者同繼續擔任評判嘅 周國豐 張佳添 肥媽 伍仲衡 、主持 車婉婉 之外，當然唔少得新加入嘅重量級評審 陳慧嫻 啦。