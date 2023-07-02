中年好聲音2丨多位熟識面孔參加最後一輪海選 志偉頭痛要於5千參賽者…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2丨多位熟識面孔參加最後一輪海選 志偉頭痛要於5千參賽者選100人入圍
歌唱選秀節目《中年好聲音2》喺7月2號舉行最後一輪海選，唔少唱得之人都趁住最後機會嚟面試，其中包括參加過《超級巨星》第一季嘅劉威煌、「2000年全球華人新秀歌唱比賽」冠軍梁浩賢、姚安娜、以藝名洪杰出道嘅扈佳榮、雷有輝徒弟蘇煒喬等，當然同時都有好多唱得嘅素人啦！
而呢日仲有唔少藝人嘅親友嚟參加，好似杜德偉嘅哥哥杜德智、鄺文珣姑仔應愷萱、排舞師林青峰、 前0靚模Naomi馮鎵瀠等。
向來鼓勵中年人追夢嘅曾志偉呢日都有現第同大家打氣，佢話今年參賽者嘅水準高咗好多，所以要喺5000名參賽者入面揀出100位入圍者相當困難呀！
網民點睇？
隊長加油💪💪💪💪🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台