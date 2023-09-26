中年好聲音2｜三男選手獲五燈戚黛黛姚安娜出局 鄧兆榮落淚剖白祥嫂晚…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2｜三男選手獲五燈戚黛黛姚安娜出局 鄧兆榮落淚剖白祥嫂晚年情況
《中年好聲音2》星期日播出第三集，9位直接晉級嘅選手當中，就有 古淖文 李浩森 同 朱博文 3位獲五燈嘅好成績喇。
賽前被視為熱門嘅 古淖文 就話自己壓力一啲都唔細，但係就認為可以轉化成為動力，令自己更進步喇。至於歌唱老師 李浩森 仲話自己緊張到連講說話都會窒，仲話攞到五燈成績完全諗唔到呀。
同樣得到五爆爆分嘅 朱博文 以歌神學友嘅快歌出戰，更被評判大讚。而佢落台之後仲話要多謝 鄭梓浩 嘅意見同指教，令自己順利得到好成績呀。而 戚黛黛 同 姚安娜 呢集就未能成功晉級，佢哋事後就對自己嘅表現唔太滿意喇。
而 鄧兆榮 就喺節目分享佢同 祥嫂 之間恩怨嘅細節，雖然成績一般，不過佢就認為已經如願成功同大家分享心中所想喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台