中年好聲音2｜爭入30強林若盈爆大冷門 6人獲五燈直入下一輪激戰
廣告
無線娛樂新聞台報導：競爭越見激烈嘅《中年好聲音2》，星期日晚最後一回爭入60強決戰當中，參加者都全力以赴出賽，其中又以上一輪僅得兩燈嘅 林若盈 絕地反撃，將大熱 鍾維 踢走令唔少人大跌眼鏡。身穿古裝出戰嘅鍾維雖然未能入圍，不過依然感謝各界對自己嘅喜愛。
而呢晚先後有6位參加者得到五燈佳績，其中大熱門 顏米羔 就人人都怕要同佢PK，呢晚佢就話自己都非常緊張，仲認為賽制對參加者可以話非常殘忍呀。同樣入圍嘅 安雅希 一樣獲得五燈，仲獲 陳慧嫻 高度評價演出，佢本人就話希望大家可以感受到佢心中想表達嘅情緒，仲話會繼續努力呀。
鄭梓浩 同 梁浩賢 同樣直接殺入30強，佢哋都分別話要繼續努力練習準備下一輪嘅表演同會以評判評語參考好好改進呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台