中年好聲音2｜爭入30強林若盈爆大冷門 6人獲五燈直入下一輪激戰

無線娛樂新聞台報導：競爭越見激烈嘅《中年好聲音2》，星期日晚最後一回爭入60強決戰當中，參加者都全力以赴出賽，其中又以上一輪僅得兩燈嘅 林若盈 絕地反撃，將大熱 鍾維 踢走令唔少人大跌眼鏡。身穿古裝出戰嘅鍾維雖然未能入圍，不過依然感謝各界對自己嘅喜愛。