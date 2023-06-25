中年好聲音2｜海選夜間場運動選手出場 伍Sir搶叮嚇親參加者

無線娛樂新聞台報導：仍然接受報名中嘅《中年好聲音2》星期六全日舉行海選試音，晚上繼續有唔少有志朋友參與，除咗整日全天候面試參加者嘅各位評判之外，第一輯嘅成員呢日都穿梭現場同大家打氣分享心得，而 周吉佩 仲話自己近日正式離職傳媒工作，將會全身投入音樂工作，仲話太太都非常支持呀。