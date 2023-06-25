中年好聲音2｜海選夜間場運動選手出場 伍Sir搶叮嚇親參加者
呢日 陳煒 亦都突然現身面試現場，令收睇直播嘅朋友以為煒哥都打算一齊參加，不過事後佢就話只係到場觀摩，認為自己唱功未夠功力同其他朋友比拼咁話呀。
至於令煒哥印象最為深刻嘅，就係其中一位又演又唱嘅舞台劇演員 藍真珍 ，佢嘅演出仲有別於其他參加朋友呀。運動界亦有唔少朋友參加﹐好似港隊武術代表 何詠妍 就打住功夫獻唱喇，另一位曾身為香港欖球代表嘅鍾先生，高大身形就令網友戲稱為大佬、仲有港排前代表；目前擔任教練嘅倪震權參與，佢仲係Gigi炎明熹嘅歌唱小師弟嚟呀。
呢晚亦有曾出道嘅歌手 陳蒨葶 (即 葉惠婷)現身現場，曾參加《亞洲星光大道》嘅 陳燕娜 再次挑戰自己嘅歌藝。
呢日 張佳添 韋綺姍 同 伍仲衡 等評判接力為參加者面試，不過最注重穿透力嘅伍Sir呢日就百厭玩叮叮，嚇到未企定口都未開嘅參加者O晒嘴，事後佢就話只係試叮，唔係特登咁話呀。
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