生命鬥士陳寶雄喜獲名醫治療 周文馨重溫被淘汰不禁落淚
除咗主持車婉婉外，唔少已經被淘汰嘅選手，好似戚黛黛、王嘉明等都有嚟到。生命鬥士陳寶雄雖然喺啱啱播出嘅一集60強止步，但佢亦好多謝台前幕後嘅照顧，更估唔到因為節目而為佢個病帶嚟新希望，右眼近乎失明嘅寶雄，自爆近日收到一個超大驚喜，呢個驚喜就係國際知名嘅眼科醫生林順潮願意幫佢檢查同醫治！寶雄指能夠得到林醫生嘅幫助，最要多謝嘅係前老闆同對方嘅姐姐，仲有TVB同《中年好聲音2》，佢又指喺節目播出後，行街時都會有素未謀面嘅市民同佢加油打氣，寶雄話自己作為一個素人，可以得到大家嘅關愛令佢相當感恩呀！
呢集有唔少出人意表嘅賽果，好似曾獲五燈嘅周文馨，就因為揀錯歌而只獲一燈即趁被out，呢日重溫返自己表現，周文馨都難掩哀傷落淚。而冧莊再奪五燈嘅劉可，評審肥媽讚佢今次演出感染力十足，聽幾句已經想喊，呢日劉可講返就話自己當時都係忍到最後一刻先敢釋放自己嘅情緒。
今次生日會雖然有部分人未能到場，但係108位選手無論賽情係點都互相支持，好似遠在瑞士嘅孫耀威妹妹孫美賢，都有隔空送祝福。而作為十月壽星嘅宋子豪，就話今年最大嘅生日禮物就係識到呢班好朋友喇。同樣都係十月壽星嘅古卓文同尹新杰，前者希望大家可以身體健康充滿正能量，後者就希望大家順順利行。
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