中年好聲音2丨韋綺姍努力調教安雅希廣東話發音 古淖文綵排時淚崩獲谷…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2丨韋綺姍努力調教安雅希廣東話發音 古淖文綵排時淚崩獲谷婭溦提點
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》呢個星期播出導師分組賽下半場，喺向陳百強致敬部分，紅、藍及綠組同樣派出種子選手，古淖文、劉威煌及譚輝智三位唱將演繹相當動容。
劉威煌獲評審之一嘅關心妍鼓勵要相信自己，繼續用心去唱必定有人欣賞，令劉威煌忍唔住感動落淚，而古淖文喺綵排時已淚崩，呢次佢挑戰細膩唱法，作為導師嘅谷婭溦提醒佢要hold住情緒，唱完先放開去喊，谷婭溦亦有向學員傳授放鬆大法，古淖文更即場示範點樣開聲！
安雅希呢次唱廣東話歌發音大躍進，經導師韋綺姍（Rita）調教後令佢信心大增，安雅希好開心成為藍組隊員，希望演出突破90分大關。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台