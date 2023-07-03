中年好聲音2｜終極海選唱到深夜 數千人獻唱完成爭入100強

中年好聲音2｜終極海選唱到深夜 數千人獻唱完成爭入100強

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》自公開接受報名之後反應踴躍，星期日舉行嘅第三輪海選，更一直唱到接近午夜先完成，一眾疲憊嘅評判仲話參賽者質素比上屆更高，要揀選100強入圍相信會比上一次頭痛得多呀。

張佳添 伍仲衡 韋綺姍 車婉婉 同一直在場協助海選安排嘅 梁浩銓 事後接受訪問，就話今年各位參加海選嘅朋友無論國籍、風格同唱功都非常豐富，令佢哋認為今屆比賽會更加精彩呀。

呢日唔少功力深厚嘅參加者喺晚上陸續出現試唱，其中曾參與《超級巨星》嘅 陳康健 自彈自唱就獲大讚喇，而佢本人事後亦似乎非常滿意表現。至於 王賢誌 嘅堂弟 王賢訊 亦都有參與，過往因曾擔任院董事局成員而習慣上台嘅佢，就話呢日面試一樣非常緊張。

部份藝員同事呢日亦有參與面試，好似 張彥博 葉凱恩 莫家淦 同 王鎮泉 等，佢哋雖然開工日夜都面對鏡頭，不過同公眾一齊參與海選就令佢哋個個都一樣話心情非常緊張，同平時表演非常唔同喇。

雖然由朝唱到晚，評判同工作人員都略帶疲態，不過部份參加者一出現，就順利令深夜時嘅大家都一樣精神百倍喇，好似其中兩位女士「小小鳳」同來自廣州嘅Victoria，就令評判眼前一亮喇。

網民點睇？

原來冇直播都有咁多藝人！😊

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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