中年好聲音2｜周日開戰爭入60強 評判透露戰況難分難解

無線娛樂新聞台報導：大家自海選已經非常投入嘅歌唱節目《中年好聲音2》呢日舉行記者會，而眾多參賽者嘅劇烈競爭嘅比賽，星期日(10號)晚就有得睇，入圍唱將首先爭入60強，而各位評審包括 肥媽 陳慧嫻 張佳添 伍仲衡 周國豐 呢日就一齊現身記者會喇。