中年好聲音2｜周日開戰爭入60強 評判透露戰況難分難解
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無線娛樂新聞台報導：大家自海選已經非常投入嘅歌唱節目《中年好聲音2》呢日舉行記者會，而眾多參賽者嘅劇烈競爭嘅比賽，星期日(10號)晚就有得睇，入圍唱將首先爭入60強，而各位評審包括 肥媽 陳慧嫻 張佳添 伍仲衡 周國豐 呢日就一齊現身記者會喇。
日前肥媽喺網上指出自己喺上一輯嘅評分同大會顯示結果有出入，呢日佢就回應指係當時自己輸入錯誤，由工作人員改正，當時亦有現場觀眾在場，今次係被斷章取義。佢又話現場包括參賽者家人朋友，所以無可能作假呀。
而呢輯新加入嘅陳慧嫻，就話因為經驗未夠拍攝時發生蝦碌事件，所以往後會避免太沉醉喇。幾位男評判一向有唔同喜好，佢哋仲話今次戰況非常激烈咁話呀。
網民點睇？
肥媽每次都负责做宣传❤有熱話😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台