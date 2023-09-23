中年好聲音2丨鄧兆榮爆喊分享與祥嫂憾事 鄭梓自嘲係被遺忘歌手
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無線娛樂新聞台報導：歌唱真人騷《中年好聲音2》繼續爭入60強，第三回出戰嘅選手有唔少都係熟口熟面嘅面孔。當中有55歲嘅前歌手鄭梓浩，佢喺台上話因為自己係喺四大天王最紅嘅時候出道，自嘲已經係一個被遺忘嘅歌手。
今集仲有2003年香港小姐季軍戚黛黛、曾經係《閃電傳真機》主持兼歌手嘅姚安娜，同埋鄧兆尊胞弟鄧兆榮。兆榮喺台上分享自己同媽媽 祥嫂 洪金梅嘅故事：「人到中年有啲遺憾，2013 年時我哋幾兄弟姊妹同媽媽有啲誤會冇聯絡，去到 2019 年我鼓起勇氣，喺母親節打畀媽媽同佢道歉，媽媽好大方話原諒我，但佢話有啲唔舒服，遲啲再搵我。」點知喺個半月後兆榮竟然收到噩耗，佢繼續分享：「急症室打電話嚟畀我，話媽媽喺急症室接受治療，當時先知道媽媽患咗癌症第四期，之後一家四兄弟姊妹同媽媽團圓，鼓勵佢對抗病魔，但好不幸媽媽喺個幾月後就仙逝，我一生人嘅遺憾係未盡孝道。」
講講下兆榮喺台上爆喊，話父母在生時自己做得唔好，而家自己會做一個好爸爸、好細佬。佢又話希望以自身經歷提醒大家唔好愛得太遲：「希望各位觀眾，如果同父母、兄弟有咩誤會，只要自己行出誠意第一步，一家人係冇隔夜仇，唔好好似我咁後悔莫及！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台