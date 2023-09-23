中年好聲音2丨鄧兆榮爆喊分享與祥嫂憾事 鄭梓自嘲係被遺忘歌手

無線娛樂新聞台報導：歌唱真人騷《中年好聲音2》繼續爭入60強，第三回出戰嘅選手有唔少都係熟口熟面嘅面孔。當中有55歲嘅前歌手鄭梓浩，佢喺台上話因為自己係喺四大天王最紅嘅時候出道，自嘲已經係一個被遺忘嘅歌手。