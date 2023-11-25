中年好聲音2丨林若盈王玥被韋綺姍揀中感幸運 彭家麗讚鄭梓浩朱博文夠…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2丨林若盈王玥被韋綺姍揀中感幸運 彭家麗讚鄭梓浩朱博文夠毅力
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》今個星期將展開24強導師分組賽，韋綺姍（Rita）、彭家麗冧莊擔任星級導師，仲歌手谷婭溦加入，三人分別帶領藍、綠、紅組對戰，積分最低嘅一組就有組員要被淘汰。
林若盈及王玥被Rita老師揀中入藍組，二人喺上回合差啲被淘汰，林若盈同王玥今次將合唱《親密愛人》出戰，Rita老師讚佢哋勤力，林若盈笑指Rita老師一早幫佢哋安排好晒練歌時間，感到好幸運；而星級導師彭家麗就好佩服學員鄭梓浩同朱博文有毅力，勤練跳唱《冰山大火》，導師彭家麗給予二人滿分，唱將麥素華同陳燕娜亦表示喺谷婭溦細心指導下，感覺自己表現脫胎換骨。
呢集關心妍暫替陳慧嫻出任分組賽評判，佢事前有留意節目，關心妍都好期待劉可表演，唱將劉可今次再獻新猷晒歌劇式演繹羅文金曲，另外兩組亦嚴陣以待，紅組派出上一輪MVP顏米羔、藍組派出快歌女將陳蒨葶出戰！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台