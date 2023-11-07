中年好聲音2｜顏米羔高分暫領先 劉威煌古淖文表現跌Watt
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無線娛樂新聞台報導：展開第四部曲嘅《中年好聲音2》啱啱播出一集，26強選手以過往《勁歌金曲》嘅得獎作品作賽，最低分兩人將會被淘汰，呢集出戰嘅13人之中，以 顏米羔 獲得88分暫時領先。未知係咪因為同第三部曲嘅團戰錄影時間緊密，唔少參加者似乎都有跌Watt情況，好似 劉威煌 嘅表現就被評審指有啲 失望喇。
威煌受訪時就認同評審所講，話會好好再注意演出嘅細節喇。至於上集被列為MVP嘅 古淖文 ，呢集繼續妖爆演出，但係就被指「有頭威冇尾陣」，而 譚輝智 挑戰《我等到花兒也謝了》一段清唱，評審就覺得佢表現非常驚喜喇。
不過 李榮耀 唱嘅《天才與白痴》雖然係 張佳添 嘅作品出賽，不過就因為表現一般而跌入危險區，佢就話估唔到上台會發生自己並未發現嘅失誤咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台