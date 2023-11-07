中年好聲音2｜顏米羔高分暫領先 劉威煌古淖文表現跌Watt

無線娛樂新聞台報導：展開第四部曲嘅《中年好聲音2》啱啱播出一集，26強選手以過往《勁歌金曲》嘅得獎作品作賽，最低分兩人將會被淘汰，呢集出戰嘅13人之中，以 顏米羔 獲得88分暫時領先。未知係咪因為同第三部曲嘅團戰錄影時間緊密，唔少參加者似乎都有跌Watt情況，好似 劉威煌 嘅表現就被評審指有啲 失望喇。