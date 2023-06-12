中年好聲音2丨首輪面試多熟識面孔 参賽者患癌妻故事勁洋蔥

無線娛樂新聞台報導：歌唱選秀節目《中年好聲音2》喺6月11號進行首輪面試，今屆收到逾二千位参加者報名，呢日就有近千名参加者嚟到電視城進行面試，一眾評判、主持車婉婉、第一季嘅唱將以及總經理曾志偉都有現身同大家打氣同分享經驗。身為主持嘅車婉婉，就呼籲仲考慮緊嘅觀眾快啲遞表参加，佢話咁難得有呢個機會，真係nothing to lose。