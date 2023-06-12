中年好聲音2丨首輪面試多熟識面孔 参賽者患癌妻故事勁洋蔥

中年好聲音2丨首輪面試多熟識面孔 参賽者患癌妻故事勁洋蔥

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：歌唱選秀節目《中年好聲音2》喺6月11號進行首輪面試，今屆收到逾二千位参加者報名，呢日就有近千名参加者嚟到電視城進行面試，一眾評判、主持車婉婉、第一季嘅唱將以及總經理曾志偉都有現身同大家打氣同分享經驗。身為主持嘅車婉婉，就呼籲仲考慮緊嘅觀眾快啲遞表参加，佢話咁難得有呢個機會，真係nothing to lose。

呢日電視城門外大排長龍，當中有唔少熟識嘅面孔，好似歌手黃劍文、顏仟汶、前港姐戚黛黛、關伊彤、王嘉明等。顏仟汶透露自己未入行前，曾經参加過3次新秀歌唱比賽，亦有幸入過100強，但因為中學畢業後就参加咗訓練班，所以就放低咗自己個音樂夢，呢次黛鼓起好大嘅勇氣嚟報名，希望可以令自己人生豐富啲呀！而歌手黃劍文就話一直以嚟都希望有一個好嘅平台去發展，所以想把握呢次機會喇。同樣曾經参加過歌唱比賽嘅戚黛黛，表示上次歌唱比賽已經係25年前嘅事，笑言歷史仲耐過佢参加港姐呀！

今次首輪面試除咗有大家熟識嘅面孔外，亦有好多歌手、藝人嘅親友㗎！好似有呂良偉細佬呂良國同許志安嘅哥哥許志偉都有嚟参加。許志偉接受訪問時，表示安仔事前唔知自己嚟参加比賽，笑言畀個驚喜細佬呀。而有間私家偵探社嘅呂良國，就話哥哥呂良偉都好支持自己嚟試吓喇。

另外，首輪参賽者入面，亦有唔少洋蔥故事，好似其中一位参賽者，透露太太患上末期腦癌，之前《中年好聲音》播出時，佢就曾經問太太如果好似周吉佩咁喺電視上唱歌畀佢聽好唔好，對方當時就話因為知道老公鍾意唱歌，所以一定會支持。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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