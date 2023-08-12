中年好聲音2｜108名入圍名單公佈 中二生燃續聲Sing傳奇
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無線娛樂新聞台報導：經過三輪海選吸引逾5千人參與海選試音嘅《中年好聲音2》，星期六終於公佈入圍嘅108人名單，一班年齡介乎35歲到66歲嘅參加者，除咗唔少曾經有幕前經驗嘅朋友都入圍之外，大會亦將入圍嘅「中二生」先後分成12組令大家更易記得。
海選時已經受到注目嘅 鄧兆榮 孫耀威 胞妹 孫美賢 前港姐 戚黛黛 「光頭仔」 王嘉明 劉威煌 黃劍文 同前兒童節目主持 姚安娜 等都順利入圍。
本身已經係歌手嘅Kimman，就話接電話時因為同朋友一齊所以扮心情平靜，而曾參加《超級星光大道》嘅 林若盈 就話等電話時心情一直非常緊張，仲深怕會錯過通知呀。至於「隊長」威煌 就話同大家一樣心情緊張喇。雖然有幕前經驗，不過佢哋一樣指入圍後一樣唔可以放鬆喇。
兆榮雖然參加時被哥哥取笑，不過一樣認真參加，佢仲話簽署合約時先知幾乎錯失機會呀。佢同新認識嘅朋友 黃惠康 仲有 李振鵬 就話會一齊努力爭取好成績喇。
呢日大會亦都公佈，邀請經驗豐富嘅重量級歌手加入成為評判團成員，呢日 陳慧嫻 就以大師姐身份加入，仲同現場各位面對比賽嘅參加者分享唔少貼士呀。
網民點睇？
中1畢業生Angus丁文俊加油，希望多D見到你係TVB出現🥳🥳🥳
李寶雯加油
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台