中年好聲音2｜108名入圍名單公佈 中二生燃續聲Sing傳奇

無線娛樂新聞台報導：經過三輪海選吸引逾5千人參與海選試音嘅《中年好聲音2》，星期六終於公佈入圍嘅108人名單，一班年齡介乎35歲到66歲嘅參加者，除咗唔少曾經有幕前經驗嘅朋友都入圍之外，大會亦將入圍嘅「中二生」先後分成12組令大家更易記得。