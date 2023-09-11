《中年好聲音2》百人宴熱鬧睇首播 5燈選手周文馨吳萊邨成好友怕淘汰戰…
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》百人宴熱鬧睇首播 5燈選手周文馨吳萊邨成好友怕淘汰戰相遇
《中年好聲音2》星期日晚首播，108強選手與幕後工作人員呢日舉行百人宴「中2好sing音俱樂部910 party」睇首播，場面相當熱鬧，又唱歌又為9月壽星慶祝，仲有抽獎環節似足過年團拜。
陳燕娜及陳蒨葶受訪笑言喜歡「中年2」選手好癲好玩得，佢哋喺聊天群組上無所不談，每日有成千個訊息，而選手們邊睇首播邊唱，睇得相當投入，選手們更出嚟再唱多一次，原來首集誕生嘅兩位5燈唱將周文馨同吳萊邨，因參加節目而認識，周文馨唔想希望下一輪一對一淘汰戰遇上對方，吳萊邨笑言唔使一對一對，皆因拎到5燈晉級60強。
曾出道做歌手嘅陳蒨婷，重溫節目中講自己嘅故事時，感動到眼濕濕，陳蒨婷首戰有4燈成績直入60強，佢仍對自己表現唔多滿意，陳蒨婷指自己會努力準備下一個回合，另一4燈選手安雅希，曾因爸爸離世打算退賽，後來安雅希獲媽咪支持勇敢追夢。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台