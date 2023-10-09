中年好聲音2｜選手PK戰爭入30強 陳浩森被Foul「大佬」鍾晉生退賽…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2｜選手PK戰爭入30強 陳浩森被Foul「大佬」鍾晉生退賽
《中年好聲音2》進入一對一爭入30強淘汰戰嘅第一回，多對對戰選手都先後打成平手，要由評判投票作最後決定。而 李浩森 同 古淖文 呢一對熱門之選對戰，就成為最刺激緊張嘅一場喇。
李浩森以英文歌曲《Twist And Shout》先攻，輕快歌聲加上佢嘅舞步令現場氣份熾熱，之後 古淖文 主動挑機，不過似乎就非常緊張，最終仲成功晉級。而 李浩森 就指結果係自己意料之中喇。
而 陳俞霏 呢晚嘅一曲《初戀》，唔止直接得到五燈直接出線，事後仲獲 曾志偉 大讚佢嘅表現娛樂性十足喇。而喺柬埔寨從商嘅「大佬」 鍾晉生 因有感難以兼顧夢想同事業，呢日晉級之後宣佈退賽，仲話感謝評判俾自己嘅評語，呢次首次參賽嘅經驗獲益威多咁話。
網民點睇？
爛橋到時又較復话😮
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台