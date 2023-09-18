中年好聲音2｜陳俞霏改編哥哥作品獲五燈 鍾維太似小鄧被批陳慧智籌旅…
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無線娛樂新聞台報導：中年好聲音2｜陳俞霏改編哥哥作品獲五燈 鍾維太似小鄧被批陳慧智籌旅費追夢
正上演爭取60強席位嘅《中年好聲音2》，入圍嘅選手唔少都一鳴驚人，表現比海選期間更為優異，好似星期日播出嘅一集， 顏米羔 黃劍文 鍾維 陳鴻碩等嘅表現真都可圈可點。
其中 陳俞霏 仲改編張國榮嘅金曲男歌女唱出戰，仲獲五燈爆分出線，好成績仲連自己都估唔到，又話改編表現未算完美，下次會以更好嘅演出同大家見面喎。而繼海選後再以招牌旗袍現身嘅 鍾維 就被指唱腔實在太似 鄧麗君 而未能獲 張佳添 青睞，事後佢就話會努力練習，下次以廣東歌曲出戰呀。
而大馬來港出戰嘅 陳慧智 就令 陳慧嫻 留低深刻印象，Priscilla更加話自海選已經有留意對方。而陳慧智因為要來港比賽，旅費令自己做成好大負擔，不過佢就決定咬緊牙關繼續兩邊飛參賽，為夢想見步行步咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台