《中年好聲音2》爭入60強 劉威煌 王嘉明齊出戰
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》爭入60強最後一回將會喺今個星期日播出，今集集合咗幾位同娛樂圈息息相關嘅參賽者，包括出戰過《超級巨聲1》劉威𤾗、電影童星王嘉明、2000年全球華人新秀歌唱大賽獲金咪大獎梁浩賢以及歌唱比賽常客甘永傑。
劉威煌今次出戰格外緊張，令佢壓力倍增，相比多年前參加巨聲時佢就話：「我覺得我當時冇咁緊張，好似嗰時似係天真啲，冇諗太多，亦唔識珍惜，現在人大個咗，覺得能夠中年再踏舞台，更了解台前幕後去做呢件事唔係咁簡單。」
車婉婉見到王嘉明上台時就稱呼對方做前輩，仲搞笑話對方細個食緊奶時候已經入行，到依家有40年，搞到王嘉明都有啲尷尬。
任職工程師嘅甘永傑喺社交平台嘅照片所見，同好多圈中人熟落，原來佢14歲已經開始參加歌唱比賽，亦曾經係全球華人新秀歌唱大賽，墨爾本冠軍，真係好多臥虎藏龍參賽者。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台