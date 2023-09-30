《中年好聲音2》爭入60強 劉威煌 王嘉明齊出戰

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》爭入60強最後一回將會喺今個星期日播出，今集集合咗幾位同娛樂圈息息相關嘅參賽者，包括出戰過《超級巨聲1》劉威𤾗、電影童星王嘉明、2000年全球華人新秀歌唱大賽獲金咪大獎梁浩賢以及歌唱比賽常客甘永傑。