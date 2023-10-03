《中年2》60 強名單出爐 素人譚輝智照掃5燈 陳寶雄與失散多年堂兄相認…
TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》於10月1號播出呢集講盲選比賽最後一輪，60強名單正式出爐，首回合盲選總共誕生9名5燈選手周文馨、吳萊邨、劉可、陳俞霏、李浩森、古淖文、朱博文、譚輝智及劉威煌，由於獲得4、5燈選手不夠60人，所以奪得3燈嘅選手能夠全數入圍！
節目由車婉婉擔任主持，肥媽、 伍仲衡、張佳添、周國豐及陳慧嫻擔任評審。 劉威煌獻唱《愛上一個不回家的人》憑深情演繹獲得5燈，威煌坦言曾有一段時間冇再做關於音樂嘅工作，肥媽鼓勵佢唔好離開一樣自己鍾意嘅嘢，可以將唱歌視為副業或者興趣，肥媽叫佢繼續唱落去，唱到80歲！
另一位獲5燈選手就係38歲素人選手譚輝智獻唱《心碎了無痕》，出色表現為佢贏得5燈佳績，原來佢未有參加過任何歌唱比賽，張佳添讚佢唱得好從容，譚輝智係因為爸爸先開始接觸唱歌，
是集同樣有感人故事，過程相當曲折，59歲陳寶雄獻唱當年自己創作嘅劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》，最終獲得3燈成績。故事曲折的 地方是，陳寶雄曾喺早前播出《中年好聲音2 100 強大召集》亮相，因而尋回失散多年嘅堂哥！堂哥崑哥喺節目睇到寶雄身影，即時寫信畀主持婉婉希望與堂弟相認，婉婉喺台上讀出崑哥親筆信，令寶雄感動得眼濕濕，而寶雄亦成功候補晉級，令佢相當驚喜！
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